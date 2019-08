加州提出將網的司機定為非外判員工 Uber和Lyft提出應交由選民表決

【KTSF】

網的司機究竟應界定為員工抑或外判工? 兩大網的巨頭Uber 和 Lyft表示,如果未能與州長及工會就司機定義和福利達成協議,會不惜花巨資推動新提案放到選票上,交由選民表決。

AB5提案將會在週五州參議會的委員會進行投票,提案建議將網的司機定義為公司員工,屆時司機將會獲得工資保障和福利等,兩間網的公司則指,該提案會改變以司機工作靈活性為基礎的商業運作模式。

Uber同Lyft兩間公司表示,司機是零工經濟的自由工作者,是外判工,應制定不同的適用法規。兩間公司願意支付

每小時21元的最低工資,以及容許為不同公司服務的司機可以集體談判 。

兩間公司指出如果無法和州長紐森和工會就司機的定義和新法規達成共識,他們就會不惜花六千萬元,推動把新法規提案放到選票上,讓選民表決。

《紐約時報》報導指外賣送貨平台Door Dash亦將出資3千萬,支持推動新法規提案。

