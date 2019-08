【KTSF】

中半島MIllbrae一間銀行日前發生劫案,警方現正通緝一名頭戴假髮做案的劫匪。

San Mateo縣警局週五在社交網發放疑犯的照片,說疑犯是一個淺色皮膚的男人,當時頭戴長假髮、醫療面罩、 太陽眼鏡、和疑似假鼻子。



案發在8月26日星期一,匪徒在下午2時2分進入California Bank and Trust 向銀行櫃位職員出示一張紙條要錢,一個職員之後交出一些現金。匪徒得手後乘坐一架掛上假車牌的藍色四門房車離開。

警方呼籲有線索的民眾可以致電650-5991536,或者匿名報案熱線1-800-547-2700與警方聯絡。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。