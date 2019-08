【KTSF】

總統特朗普將會在九月造訪灣區,出席2020總統競選午餐會募集經費。

根據特朗普競選網站的訊息,活動將會在9月17日舉行,出於安保理由地點暫未公開,登記出席餐會人士將會收到額外通知。

午餐餐會普通單人票價1000元、”silver seating”票價2,800元、”gold seating”票價5,600元,而想和總統共進午餐,並有機會合照留念的話,兩位票價就高達10萬元。

網站顯示活動名額有限,先到先得。這是特朗普第一次以總統的身份造訪灣區。

