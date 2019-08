【KTSF】

舊金山纜車將在九月全線停駛10日。

為對Hyde街的纜車的變速箱進行保養維修,纜車全部三條線路,包括Powell-Hyde、Powell-MasonCalifornia線,將從9月13日起暫停服務十日。

屆時改由巴士提供服務,巴士會停靠原所有纜車車站,不過就不會駛入終點站,改為在終點站附近停靠。

巴士服務會收取車費普通成人現金票價3元,使用Clipper Card則2.5元。

詳情可登錄舊金山交通局網站www.sfmta.com查詢。

