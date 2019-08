【KTSF】

涉嫌本月初在舊金山Embarcadero一間公寓前襲擊他人,以及二月份另一宗懷疑恐嚇及襲擊案的男子,今日再度提堂,法官今日宣佈撤銷他其中一宗案的控罪,不過表示被告仍需要繼續還押,不獲保釋。

25歲的被告Austin Vincent在二月份時,懷疑涉及在海旁的另一宗持刀恐嚇及襲擊案,不過他的代表律師找到證據,證明被告二月份案發時身在南加州並不能犯案,法官因此今日宣佈撤銷這部份控罪。

不過對於被告於8月11日凌晨,涉嫌在Embarcadero海旁一間公寓前襲擊一名準備回家女子的案件,法官就宣佈,被告需要繼續還押,不獲保釋。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。