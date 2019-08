Uber和Lyft願意提高司機最低工資 至時薪21元

【KTSF】

有媒體報導指,兩大網的巨頭Uber和Lyft表示願意和旗下司機達成協議,包括提高司機最低工資至每小時 $21。

週三Lyft公司向旗下司機發出訊息,呼籲他們向州議員表明不支持AB5提案,因為提案會讓公司可能要辭退上千名司機,並且讓乘客花更多的錢,等候網的時間更長,公司並表示願意和司機們妥協,承諾最低工資為每小時$21、和提供部分福利。

Lyft在聲明中表示,公司正研究一個解決辦法,讓司機能夠擁有自主權之餘,還有一些基本的保障。本地五號台引述一名Lyft司機指,他時薪一般有$20 – $25,視乎小費有多少,但在灣區絕對不夠,時薪$21連他和兒子的醫療保險都負擔不起。

同時根據Tech Crunch報導,Uber也願意提升司機最低工資至每小時$21,希望司機不要支持AB5法案,但Uber目前仍然未有回應。

