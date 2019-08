中國政府特工懷疑透過LinkedIn 在海外招聘間諜

【KTSF】

有報導指,有中國政府特工懷疑透過LinkedIn(領英)求職社交網站,在海外招聘間諜。

《紐約時報》的報導引述美國國家反諜報與安全中心主任William Evanina指出,中國政府特工透過在LinkedIn開假帳戶,有時偽裝成企業招聘公司,向幾千名對象發送好友請求,招募間諜,包括曾打算招募兩名奧巴馬政府的前外交官,以及一名丹麥前外官等,提出付錢請招募對象來做演講、諮詢或幫忙做研究等。

有美國官員指,LinkedIn成為發放假訊息和招募間諜的理想途徑之一,除了是因為在全球超過6.45億名用戶當中,很多人都是透過陌生人找工作之外,LinkedIn更是唯一無被中國封鎖的社交網站,因為公司同意審查包含敏感內容的發文。

中國外交部沒有回應《紐約時報》作評論。LinkedIn就有回應指,公司會主動尋找刪除和假帳戶。

其他的社交網站例如Facebook、Twitter和YouTube都表示,最近刪除了很多在香港反修例活動期間散布假信息的帳戶。

