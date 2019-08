舊金山市府通過議案 將Balboa Park站停車場改成休旅車過夜地

【KTSF】

為了協助舊金山市內住在休旅車上的無家可歸者,市府提出將Balboa Park捷運站附近一個停車場,改建成讓這些休旅車集中停泊及過夜的地方,議案今日獲規劃委員會一致通過。

週四的會議上,規劃委員只是用了短短半小時,就全體通過這個讓休旅車安全停泊過夜的停車場,出乎意料地只有不到10名公眾發言,而反對計劃更只有一人。

反對的周太表示,她每日在Balboa Park站乘搭捷運去市中心上班,有時是上晚班甚至通宵班,因此當無家可歸者進駐這個停車場後,社區安全是她最大考量。

這個安全過夜停車場位於San Jose Ave 2340號,在Balboa Park捷運站旁邊,比較遠離民居。

提出計劃的市參事安世輝表示,停車場改建後會變得燈火通明,又有兩名保安24小時駐守,警方亦會加派人巡邏,因此希望居民放心。

市府資料顯示,市內住了人的休旅車,多達六百輛,而這個停車場只能容納30部休旅車,最多只可以停留90日,並非所有住在休旅車的無家可歸者都能進駐,而是要經市府轉介。

停車場裏會有辦公室、洗手間、浴室及廚房,亦會為無家可歸者提供各種的支援服務。

週四會議上有多位居民贊成計劃,他們指寧願集中安置這些休旅車,都不希望這些車隨處停泊他們形容計劃周詳及完善。

安世輝表示,停車場只會營運大約一年,因為明年11月 這塊土地,將會動工 興建130個單位的可負擔房屋。

議案過關後,下一步將交由市參議會審議,這個停車場預計10月份動工,11月會正式啟用。

