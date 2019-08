英國首相約翰遜提出暫停國會會期至10月中

【i-CABLE】

英國首相約翰遜提出,下月初開始暫停國會會期至10月中,被質疑繞過國會,為硬脫歐鋪路,他否認存心限制時間,阻撓議員討論。

英國首相約翰遜向英女王提出,將象徵新會期展開的女王國會演說押後到十月中。其計劃是,新國會9月3日暑假後復會,9日隨即再休會到10月14日,即脫歐限期前大約兩星期才恢復。

約翰遜強調,決定是出於推動國內政策考慮,否認是為了避免議員有時間辯論,阻撓他的脫歐計劃。休會建議必須經過女王批准,約翰遜也去信國會議員解釋決定。

國會不少聲音都批評約翰遜繞過議會,強行促成他的脫歐計劃,包括保守黨內的親歐派議員指,若休會難以阻止,便很可能支持由反對派提出,對約翰遜的不信任動議。

下議院議長伯考亦表達憤怒,指政府做法,明顯為了阻止國會辯論脫歐,及履行為國家帶領方向的責任,批評是”憲制暴行”,侵犯國會權力及民主進程。

在野工黨黨魁科爾賓批評約翰遜不顧後果、威脅民主,呼籲應該重新大選,或啟動公投讓公眾表態。他聯同其他跨黨派議員曾經開會,考慮一旦出現強制休會,就成立”替代議會”抗衡。

保守黨主席柯維立淡化休會的影響,指政府有關女王演說的安排,與其他新政府無異。

盟友北愛民主統一黨亦支持約翰遜的決定,認為有利政府訂立新的立法計劃,關注教育、醫療等國內議題。歐盟發言人則表示,不評論成員國的內部政治程序。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。