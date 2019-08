人民幣匯率持續走低 學者分析未來經濟走向（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

美中貿易戰愈演愈烈之際,近期人民幣匯率也持續走貶,人民幣匯率問題,成為貿易戰之外,美中兩國另一個角力戰場,人民幣未來走勢如何?又將如何影響到中國經濟?學者為大家分析。

中國人民銀行8月5日放手讓人民幣匯率跌破一美元兌7元人民幣的七算重要關卡後,美國財政部隨即宣布,將中國列為”貨幣操控國”,從此之後人民幣匯率持續走貶。

前舊金山州大財金系教授陳溢茂說:”中國人民幣的匯率持續貶值,而且貶值的幅度是滿大的,從6.8、6.9,貶值到今天差不多是7.2左右,看是在匯率或是離岸匯率,中國的官方報價,或是說所謂人民幣中間值,現在是7.08。”

學者解釋,目前人民幣貶值的重要原因,也是跟美中貿易戰掛勾,為了抵銷提高關稅帶來的衝擊。

陳溢茂說:”美國加徵關稅使得出口產品,就是說從中國出口到美國的產品,它的價格上升變成是中國產品更貴了,所以沒辦法有競爭力輸到美國,那現在中國把匯率把它貶值,貶值之下,中國以美金計算的中國輸往美國的產品價格會降低,成本會降低,所以用貶值人民幣的方式來抵銷所加徵的關稅。”

學者認為,以中國的經濟成長和出口現況來說,中國有理由讓人民幣繼續貶值下去,但是會貶到甚麼程度,要考量的不光只是貿易戰的問題。

陳溢茂說:”會不會繼續貶值下去,當然一方面也是要由中國經濟的成長的情況來決定,但是另一方面就是說,中國也不可能讓貨幣貶值貶得太多,所以有人預測現在可能貶值到7.3,如果超過7.3的話,中國的經濟可能就會產生問題,因為貶值太多的話,就會引起所謂輸入性通貨膨脹,對中國的經濟發展也不利。”

人民幣被高估或是低估的問題一直受到熱議,目前持續走貶,是否貼近了其市場價值呢?學者認為這並非這麼簡單。

陳溢茂說:”我們不認為人民幣是完全由市場來決定,尤其是中國的央行,人民銀行在它作貨幣調控的時候,其中部分,他有一個調整的指標,他自己自行決定調整的指標,所以除了根據市場的匯率,或是說所謂一籃子的貨幣匯率之外,中國的人民銀行又再匯率的調整裡面加上一個自主的所謂季節性的調控,因素存在的。”

而在美國將中國列為貨幣操控國之後,雖然可以對中國實施制裁,例如禁止美國公司在中國投資,禁止美國的銀行借錢給中國同業等,不過美國遲遲沒有出手,學者認為,美國對此還是維持政治宣示的效果,實際能採行的手段有限。

