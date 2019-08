【KTSF】

特朗普總統宣布9月將會到訪舊金山灣區,出席競逐連任的籌款午餐會。

根據特朗普的競選網站,午餐會將於9月17日舉行,但尚未公布場地。

午餐會的門券由每人1,000元起,最貴是10萬元包兩張門券,可與特朗普共餐及合照。

特朗普這次出席午餐會,將會是他上任以來,首度到訪舊金山灣區,之後據報還會到南加州比華利山和聖地牙哥。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。