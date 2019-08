【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區發生開槍事件,其中一發子彈射進了一個華裔居住的住宅。

警方表示,案發現場是40 Avenue 2100號路段,夾Rivera街,附近有學校。

警方週一晚10點半左右收到槍擊報告,華裔男事主對警方表示,聽到約5下槍聲,之後發現一發子彈射進屋裡面。

事主表示,在天花板看到一個子彈洞,事件中沒有人受傷,警方不知道疑犯是誰。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。