一名男子週二下午從舊金山國際機場劫走了一輛16人的接駁巴士。

這輛被劫走的巴士,是舊金山國際機場的Skypark接駁巴士。

Skypark公司指出,週二下午,巴士在機場國際航站停著,一名男子突然冒出來,伸出雙臂擋住乘客上車,並指他要該輛巴士,叫乘客說坐下一輛。

男子上車後,把司機乘客都驅趕走,等疑犯要開車時,還問司機要怎麼關門。

最後疑犯把巴士開到Berkeley,警方發現這台巴士被遺棄在Ashby Avenue,車的汽油還被用光了。

這宗劫走巴士案沒有人受傷,疑犯目前仍然在逃。

