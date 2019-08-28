疑涉舊金山多宗襲擊案男子 其中一案控罪料撤銷

【KTSF 陳嘉琪報道】

涉嫌本月初在舊金山Embarcadero一間公寓前襲擊他人的男子，現正因涉及另一宗恐嚇及襲擊案被扣留，但由於證據不足，地檢處原定週三在法庭上撤銷部分對男子的控罪，不過法官最後將提堂日期又推遲到週四。

25歲的被告Austin Vincent，週三穿著囚衣再度上庭，但他現身只有短短90秒，由於案件交由另一名法官處理，原定的撤控程序亦改到週四再進行，Vincent繼續被拘留。

被告於8月11日凌晨，涉嫌在Embarcadero海旁一間公寓前襲擊一名準備回家的女子，事發經過被拍下，並被公開，畫面震驚全城。

當時處理案件的法官，懷疑因為沒有看過案發片段，准許Vincent保釋候審，這個決定引起事主、不少舊金山居民及多位民選官員的非議。

約一星期後，有市民見到Vincent的照片後，向警方舉報，認出Vincent涉及2月份在海旁的另一宗持刀恐嚇及襲擊案，法官下令扣留Vincent。

不過Vincent的代表律師找到證據，證明Vincent 2月份案發時身在南加州，並不能犯案，因此地檢處打算撤銷這部分的控罪。

被告代表律師Saleem Belbahri說：”這是一個例子，看到一個被告人如何受到公眾誇大的情緒所影響，亦證明恐懼及無知能令有精神問題的人成為受害人。”

地檢處表示，雖然部分控罪或會撤銷，但控方會要求被告在審訊過程中不准保釋。

舊金山地檢處發言人Alex Bastian說：”從案件的整體性來說，我們堅定相信，在審訊過程中，需要一直扣留被告人。”

辯方律師指，Vincent因為一件並沒有犯過的案，至今無辜被扣留9天，他們主張讓被告保釋，由社工跟進Vincent的情況。

法官週四8時45分會有最終裁決。

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