疑涉舊金山多宗襲擊案男子 其中一案控罪料撤銷

涉嫌本月初在舊金山Embarcadero一間公寓前襲擊他人的男子,現正因涉及另一宗恐嚇及襲擊案被扣留,但由於證據不足,地檢處原定週三在法庭上撤銷部分對男子的控罪,不過法官最後將提堂日期又推遲到週四。

25歲的被告Austin Vincent,週三穿著囚衣再度上庭,但他現身只有短短90秒,由於案件交由另一名法官處理,原定的撤控程序亦改到週四再進行,Vincent繼續被拘留。

被告於8月11日凌晨,涉嫌在Embarcadero海旁一間公寓前襲擊一名準備回家的女子,事發經過被拍下,並被公開,畫面震驚全城。

當時處理案件的法官,懷疑因為沒有看過案發片段,准許Vincent保釋候審,這個決定引起事主、不少舊金山居民及多位民選官員的非議。

約一星期後,有市民見到Vincent的照片後,向警方舉報,認出Vincent涉及2月份在海旁的另一宗持刀恐嚇及襲擊案,法官下令扣留Vincent。

不過Vincent的代表律師找到證據,證明Vincent 2月份案發時身在南加州,並不能犯案,因此地檢處打算撤銷這部分的控罪。

被告代表律師Saleem Belbahri說:”這是一個例子,看到一個被告人如何受到公眾誇大的情緒所影響,亦證明恐懼及無知能令有精神問題的人成為受害人。”

地檢處表示,雖然部分控罪或會撤銷,但控方會要求被告在審訊過程中不准保釋。

舊金山地檢處發言人Alex Bastian說:”從案件的整體性來說,我們堅定相信,在審訊過程中,需要一直扣留被告人。”

辯方律師指,Vincent因為一件並沒有犯過的案,至今無辜被扣留9天,他們主張讓被告保釋,由社工跟進Vincent的情況。

法官週四8時45分會有最終裁決。

