聖荷西鼓勵業主建附屬單位 宣佈簡化建築許可審批程序

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西市為鼓勵屋主建附屬住宅單位（Accessory Dwelling Unit），宣佈縮短並簡化申請建築許可的審批程序。

聖荷西市長了解業主申請房屋改建許可昂貴又耗時，市府為緩解房屋短缺，鼓勵業主建附屬單位（ADU），決定縮短及簡化申請手續。

ADU單位是指在原有的住宅建築，再加建附屬姻親單位，ADU星期二是市府一個舉措，目的是要加快審批建附屬單位許可，並降低申請費。

申請的屋主可上市府網站：http://sjbackyardhomes.com，市府也有專業團隊，為沒有申請經驗的屋主提供協助。

這個每星期二提供的快速服務，以往要等數個星期，現在可以同時見規劃、建築、消防和工務部門員工，審查你的計劃，一般只需90分鐘或更短時間。”

另外，網站還有一個建附屬單位的申請步驟清單，列出了市府所有部門所需的申請要求，目的也是加快申辦程序，鼓勵聖荷西18萬符合資格建附屬單位的屋主，有興趣可以立即行動。

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