聖荷西鼓勵業主建附屬單位 宣佈簡化建築許可審批程序

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣聖荷西市為鼓勵屋主建附屬住宅單位(Accessory Dwelling Unit),宣佈縮短並簡化申請建築許可的審批程序。

聖荷西市長了解業主申請房屋改建許可昂貴又耗時,市府為緩解房屋短缺,鼓勵業主建附屬單位(ADU),決定縮短及簡化申請手續。

ADU單位是指在原有的住宅建築,再加建附屬姻親單位,ADU星期二是市府一個舉措,目的是要加快審批建附屬單位許可,並降低申請費。

申請的屋主可上市府網站:http://sjbackyardhomes.com,市府也有專業團隊,為沒有申請經驗的屋主提供協助。

這個每星期二提供的快速服務,以往要等數個星期,現在可以同時見規劃、建築、消防和工務部門員工,審查你的計劃,一般只需90分鐘或更短時間。”

另外,網站還有一個建附屬單位的申請步驟清單,列出了市府所有部門所需的申請要求,目的也是加快申辦程序,鼓勵聖荷西18萬符合資格建附屬單位的屋主,有興趣可以立即行動。

