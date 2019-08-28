移民社區人士奧克蘭集會 反對特朗普提出公共負擔方案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

大批移民社區等人士週二在東灣奧克蘭（屋崙）發起大型集會，反對特朗普提出的公共負擔方案。

幾百名不同族裔民眾、社區人士、醫療人員、政府官員、教育界人士等，週二下午聚集Madison公園，發聲抗議特朗普政府提出的移民政策公共負擔方案。

參加者鄭小飛說：”很多時候有人真的需要公共服務時，不夠膽使用那些服務，因為他們擔心影響日後變成永久美國公民，所以這個條例是非常針對的移民，所以大家一定要站出來，反對公共負擔。”

社區人士陳錫彭說：”醫療等各方面服務，身體健康的時候，可以繼續打工有稅收，對社區有貢獻，但如果將很多福利減低，或者沒有的話，不單止影響低收入人士，也直接影響整體經濟環境。”

參加者來自北加州各地，到場穿着黑衫舉起標語，要求特朗普停止針對移民人士，多名州府和縣府官員都有出席發言，聲援移民社區。

加州眾議員丁右立說：”（特朗普）看到最可欺負的人，所以欺負他們，我們要團結一致，華裔跟其他移民要站在一起。”

聯邦法律規定，有意成為永久居民的人士，必須證明自己不會成為美國政府的負擔，名為”公共負擔”條例，目前公共負擔僅限於以現金形式運作的補助，但特朗普兩星期前宣布的新政策，就將補助範圍擴大，令領取聯邦醫療保健Medicaid、糧食券、Section 8第八段、房屋補助等人士，申請綠卡或簽證有可能被拒，預計最快將於10月15日生效。

這個公共負擔條例備受移民社區大力反對。

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