移民社區人士奧克蘭集會 反對特朗普提出公共負擔方案（視頻）

大批移民社區等人士週二在東灣奧克蘭(屋崙)發起大型集會,反對特朗普提出的公共負擔方案。

幾百名不同族裔民眾、社區人士、醫療人員、政府官員、教育界人士等,週二下午聚集Madison公園,發聲抗議特朗普政府提出的移民政策公共負擔方案。

參加者鄭小飛說:”很多時候有人真的需要公共服務時,不夠膽使用那些服務,因為他們擔心影響日後變成永久美國公民,所以這個條例是非常針對的移民,所以大家一定要站出來,反對公共負擔。”

社區人士陳錫彭說:”醫療等各方面服務,身體健康的時候,可以繼續打工有稅收,對社區有貢獻,但如果將很多福利減低,或者沒有的話,不單止影響低收入人士,也直接影響整體經濟環境。”

參加者來自北加州各地,到場穿着黑衫舉起標語,要求特朗普停止針對移民人士,多名州府和縣府官員都有出席發言,聲援移民社區。

加州眾議員丁右立說:”(特朗普)看到最可欺負的人,所以欺負他們,我們要團結一致,華裔跟其他移民要站在一起。”

聯邦法律規定,有意成為永久居民的人士,必須證明自己不會成為美國政府的負擔,名為”公共負擔”條例,目前公共負擔僅限於以現金形式運作的補助,但特朗普兩星期前宣布的新政策,就將補助範圍擴大,令領取聯邦醫療保健Medicaid、糧食券、Section 8第八段、房屋補助等人士,申請綠卡或簽證有可能被拒,預計最快將於10月15日生效。

這個公共負擔條例備受移民社區大力反對。

