近日有片段流傳在荃灣衝突中,有汽油彈懷疑由警方防線投擲向示威者一方,香港警方指翻查不同片段,詢問現場警員後,發現有人惡意刪改片段。

流傳的片段被剪輯成”圖像互換格式”,即是GIF檔,用紅圈圈著警方防線那邊,質疑有一個汽油彈投向示威者那邊。

翻看有線新聞台當時在楊屋道同一個位置拍攝的片段,6時過後有人向警方投擲了一個汽油彈,隔了一會再擲多一個。到第三個,即流傳片段中的一個,是由畫面右下角一名黑衣人投擲出來,投擲完後他馬上蹲下。

流傳片段相信就是由汽油彈拋上半空這格開始剪輯,令畫面看似由警方那邊投擲出來。

警方又說,有外媒一度報道警員曾向示威者投擲汽油彈,事後承認出錯,向警方致歉。

