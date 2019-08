有曾示威港人報稱入境深圳澳門時被問話（視頻）

【i-CABLE】

近日有香港市民分別到深圳和澳門時都遇到阻撓,其中有人入境深圳時,被卡在電子通道中間,接著有公安要求他解鎖電話檢查。另外有人入境澳門時,就被帶到另一間房查問。兩人有個共通點,都在最近的反修例示威中被警方抄過身份證。警方回應時強調,不會將市民資料交予非本地的執法單位。

阿水八月中經陸路上深圳,他用回鄉證經電子通道入境內地時,被卡在電子通道中間。

公安帶他去一間房,要求他解鎖電話。阿水當日帶了一部沒太多照片的電話返內地,問了一個多小時,最後放行。

他稱在內地和香港都沒犯過事,不是示威主辦者,當日過關亦不是穿黑衣,回想他被查的原因,他想起在在反修例示威中,被警方抄過身份證。

亦有人去澳門時遇上阻滯,阿希8月中入境澳門時,被帶去”罰款室”。

接連有香港人被抄身份證後,北上或者去澳門時被截查,警方強調沒有將資料交予內地。

警方又指收集市民個人資料後,如果證實沒有涉案,資料只會內部留底。

