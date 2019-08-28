哈佛巴勒斯坦裔新生被美國拒絕入境

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一名美國哈佛大學巴勒斯坦裔新生，懷疑因朋友在網上的反美言論，被美國拒絕入境，多個學術團體批評對涉事學生不公平。

17歲的阿賈維是在黎巴嫩長大的巴勒斯坦難民，自小成績優異，3年前獲得巴勒斯坦駐黎巴嫩大使頒發學業獎，今年3月更取得獎學金到哈佛大學修讀化學及物理生物學，不過能否如期下周開學仍是未知數。

哈佛學生媒體《哈佛克里姆森報》報道，阿賈維上週五晚飛往美國，但甫飛抵波士頓的機場便被邊境人員扣留，除了問及其信仰，更要求他將手機和電腦解鎖檢查，檢查了5小時。

之後有邊境人員叫他入辦公室，表示檢視到他的社交網站有人發表了反美言論，阿賈維解釋這些帖文與他無關，他本身亦從來無在社交網站談論過政治，但邊境人員即場注銷了其簽證，阿賈維前後扣留了8小時後被驅逐出美國。

海關及邊境保衛局表示，邊境人員是基於審查所得資料，拒絕讓阿賈維入境。

哈佛正與當局接觸，希望能協助阿賈維到美國開學。

有學術團體批評邊境人員的做法，對學術言論自由構成威脅，海關及邊境保衛局人員一直被指在過關檢查上，權力過大，近年更加強抽檢入境人士隨行電子儀器，被指是濫權。

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