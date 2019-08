哈佛巴勒斯坦裔新生被美國拒絕入境

【i-CABLE】

一名美國哈佛大學巴勒斯坦裔新生,懷疑因朋友在網上的反美言論,被美國拒絕入境,多個學術團體批評對涉事學生不公平。

17歲的阿賈維是在黎巴嫩長大的巴勒斯坦難民,自小成績優異,3年前獲得巴勒斯坦駐黎巴嫩大使頒發學業獎,今年3月更取得獎學金到哈佛大學修讀化學及物理生物學,不過能否如期下周開學仍是未知數。

哈佛學生媒體《哈佛克里姆森報》報道,阿賈維上週五晚飛往美國,但甫飛抵波士頓的機場便被邊境人員扣留,除了問及其信仰,更要求他將手機和電腦解鎖檢查,檢查了5小時。

之後有邊境人員叫他入辦公室,表示檢視到他的社交網站有人發表了反美言論,阿賈維解釋這些帖文與他無關,他本身亦從來無在社交網站談論過政治,但邊境人員即場注銷了其簽證,阿賈維前後扣留了8小時後被驅逐出美國。

海關及邊境保衛局表示,邊境人員是基於審查所得資料,拒絕讓阿賈維入境。

哈佛正與當局接觸,希望能協助阿賈維到美國開學。

有學術團體批評邊境人員的做法,對學術言論自由構成威脅,海關及邊境保衛局人員一直被指在過關檢查上,權力過大,近年更加強抽檢入境人士隨行電子儀器,被指是濫權。

