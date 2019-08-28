大王西餅店華裔老闆遇劫報案錄音曝光 翻譯員疑態度不耐煩（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

大王西餅店華裔老闆今年1月份遇劫受傷，事主即時報警，但警方在4小時後才到場，本台獨家獲得案發時的報案錄音，一名外判的翻譯員沒有將事主受傷的消息轉達，他在錄音中的態度疑似無禮及不耐煩。

今年1月19日中午約12時半，大王西餅店的老闆到銀行提取數千元現金後回到店舖，然後被兩名尾隨的非裔青年搶劫，匪徒打傷老闆，令他手指骨折及手臂受傷。

約十分鐘後，事主報警求助。

接線生：”舊金山911，發生緊急情況的地點在哪？”

事主：”中文”

聽到事主的要求後，該名911接線生隨即接駁至由州府指派的第三方外判翻譯服務公司。

事主：”你好，我是在Mission街4675號，我去銀行提款回來，有人搶了我的錢。”

翻譯員在接報的一分鐘後，開始顯得有點不耐煩。

翻譯員：”4075 Mission街，對嗎？”

事主：”是4675號。”

接線生：”你的名字是什麼？”

翻譯說：”你說4675號，是嗎？”

接線生：”是4675號。”

911接線生多次詢問事主，匪徒怎樣從他的手上搶走現金，不過事主未有清楚回答。

翻譯員：”他們怎樣搶你的錢？”

事主：”我就拿錢回來，一回來就搶了我的錢。”

翻譯員：”即是搶的過程，拿住支槍搶，拿著刀仔搶，還是跑過來搶，怎樣搶？”

事主：”我一回來店舖，我站在這，有兩個黑人走入來，就搶了。”

翻譯員：”先生，是怎樣搶呢？他拿著槍，拿著刀指著你，叫你拿錢給他，趁你不為意，拿著你的錢跑去，還是怎樣拿你的錢？”

事主：”他有兩個，我看不到他有沒有槍，有沒有刀，我拿著前走入來，可能他們在銀行看到，他們一入來我店鋪，搶了就走了。”

在對話的尾段，該名翻譯員疑似教訓事主，指他講得不夠詳細。

翻譯員：”（匪徒）身上有沒有任何武器？”

事主：”看不到，我一入來就搶。”

翻譯員：”先生，請問你，可不可以講得詳細一點，一入來就搶，你講了十次，一入來搶了，然後立即走的意思，是不是？”

事主：”是的，是的。”

此外，接線生在過程中，並沒有詢問事主有沒有受傷，而事主曾表示自己有受傷。

翻譯員：”先生，人家穿什麼顏色的衣服？什麼顏色的外套？什麼顏色的褲？有沒有武器？”

事主：”我現在都傷了，有一個穿著T恤，是白色的，頭髮像爆炸頭。”

不過翻譯員將”有傷”，翻譯成”很驚”。

翻譯員：”我現在仍然很害怕。”（I am still very scared.）

這段長約十分鐘的報案後，911接線生將案件列作B級優先處理，而警方在當日下午4時半才到場，警察局局長Bill Scott已經公開向事主道歉，指出當日的警力不足，案發後約4星期，警方拘捕兩名涉案的疑犯。

舊金山應急管理局承認翻譯員的態度的確不能夠接受，而針對這個案件，接線生及翻譯員雙方都接受了額外的培訓。

舊金山應急管理局發言人Francis Zamora說：”我們確保接線員主導整個對話，同時希望他們跟足正確的醫療程序，這就是我們從今次事件中學到的教訓。”

至於翻譯員的質素，局方指，相信州府的安排，但他們總不能夠百分百保證。

Zamora說：”在翻譯服務方面，我們向州府以及翻譯公司嚴正聲明，他們需要訓練翻譯員，讓翻譯員正確跟從接線生的指示。”

應急管理部指，舊金山有185個接線生，事發後，局方將雙語接線員的人數由20%增加至25%，而在他們的職員當中，四成是亞太裔。

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