大王西餅店華裔老闆遇劫報案錄音曝光 翻譯員疑態度不耐煩（視頻）

大王西餅店華裔老闆今年1月份遇劫受傷,事主即時報警,但警方在4小時後才到場,本台獨家獲得案發時的報案錄音,一名外判的翻譯員沒有將事主受傷的消息轉達,他在錄音中的態度疑似無禮及不耐煩。

今年1月19日中午約12時半,大王西餅店的老闆到銀行提取數千元現金後回到店舖,然後被兩名尾隨的非裔青年搶劫,匪徒打傷老闆,令他手指骨折及手臂受傷。

約十分鐘後,事主報警求助。

接線生:”舊金山911,發生緊急情況的地點在哪?”

事主:”中文”

聽到事主的要求後,該名911接線生隨即接駁至由州府指派的第三方外判翻譯服務公司。

事主:”你好,我是在Mission街4675號,我去銀行提款回來,有人搶了我的錢。”

翻譯員在接報的一分鐘後,開始顯得有點不耐煩。

翻譯員:”4075 Mission街,對嗎?”

事主:”是4675號。”

接線生:”你的名字是什麼?”

翻譯說:”你說4675號,是嗎?”

接線生:”是4675號。”

911接線生多次詢問事主,匪徒怎樣從他的手上搶走現金,不過事主未有清楚回答。

翻譯員:”他們怎樣搶你的錢?”

事主:”我就拿錢回來,一回來就搶了我的錢。”

翻譯員:”即是搶的過程,拿住支槍搶,拿著刀仔搶,還是跑過來搶,怎樣搶?”

事主:”我一回來店舖,我站在這,有兩個黑人走入來,就搶了。”

翻譯員:”先生,是怎樣搶呢?他拿著槍,拿著刀指著你,叫你拿錢給他,趁你不為意,拿著你的錢跑去,還是怎樣拿你的錢?”

事主:”他有兩個,我看不到他有沒有槍,有沒有刀,我拿著前走入來,可能他們在銀行看到,他們一入來我店鋪,搶了就走了。”

在對話的尾段,該名翻譯員疑似教訓事主,指他講得不夠詳細。

翻譯員:”(匪徒)身上有沒有任何武器?”

事主:”看不到,我一入來就搶。”

翻譯員:”先生,請問你,可不可以講得詳細一點,一入來就搶,你講了十次,一入來搶了,然後立即走的意思,是不是?”

事主:”是的,是的。”

此外,接線生在過程中,並沒有詢問事主有沒有受傷,而事主曾表示自己有受傷。

翻譯員:”先生,人家穿什麼顏色的衣服?什麼顏色的外套?什麼顏色的褲?有沒有武器?”

事主:”我現在都傷了,有一個穿著T恤,是白色的,頭髮像爆炸頭。”

不過翻譯員將”有傷”,翻譯成”很驚”。

翻譯員:”我現在仍然很害怕。”(I am still very scared.)

這段長約十分鐘的報案後,911接線生將案件列作B級優先處理,而警方在當日下午4時半才到場,警察局局長Bill Scott已經公開向事主道歉,指出當日的警力不足,案發後約4星期,警方拘捕兩名涉案的疑犯。

舊金山應急管理局承認翻譯員的態度的確不能夠接受,而針對這個案件,接線生及翻譯員雙方都接受了額外的培訓。

舊金山應急管理局發言人Francis Zamora說:”我們確保接線員主導整個對話,同時希望他們跟足正確的醫療程序,這就是我們從今次事件中學到的教訓。”

至於翻譯員的質素,局方指,相信州府的安排,但他們總不能夠百分百保證。

Zamora說:”在翻譯服務方面,我們向州府以及翻譯公司嚴正聲明,他們需要訓練翻譯員,讓翻譯員正確跟從接線生的指示。”

應急管理部指,舊金山有185個接線生,事發後,局方將雙語接線員的人數由20%增加至25%,而在他們的職員當中,四成是亞太裔。

