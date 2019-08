【KTSF 馮政浩報導】

消費者產品委員會宣布,Contigo牌子的矽膠噴嘴兒童水樽需要回收。

消費者產品安全委員會宣布,回收Contigo牌子的可清洗兒童水樽,民眾應該馬上停用,涉及的水樽數目有數百萬個。

產品安全委員會官員表示,水樽的矽膠噴嘴會脫離,對兒童構成危險,Contigo公司已經接到149宗投訴,包括其中18宗個案發現噴嘴在兒童口內。

回收只限於有黑色噴嘴底座,以及噴嘴蓋的水樽,水樽的容量有三種,13、14以及20安士。

這些水樽在COSTCO、Target、Walmart,以及網上發售。

賣出日期是2018年4月到2019年6月,消費者應該聯絡Contigo免費更換瓶蓋。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。