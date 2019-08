舊金山華埠汽車爆竊案 賊人疑涉其他案件（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台早前報導,舊金山華埠光天化日下發生汽車爆竊案,附近商戶更拍攝到賊人犯案過程,警方週二表示,相信涉案賊人與市內另外一些汽車爆竊案有關。

警方表示,週一下午將近3點收到汽車爆竊案報告,現場位於Stockton街夾Sacramento街。

警方指出,有目擊者看到兩個男人從一輛SUV走出來,向另一輛停泊在路旁的SUV下手,打爛車窗,偷取裡面的財物,目擊者看見匪徒返回他們乘坐的SUV逃離現場。

市民提供的錄影片段顯示,匪徒爆竊汽車時,他們乘坐的黑色SUV一直並排泊在事主汽車的旁邊。

負責華埠治安的中央警局局長易文耀週二對本台表示,步行巡邏華埠的警員,接報後8分鐘抵達現場,警方表示仍然在逃的賊人,與市內另外一些汽車爆竊案有關。

週一這宗爆竊案,幾名事主都是遊客。

另外,華埠上星期四早上發生搶劫案,65歲華裔長者在街上被匪徒搶走金項鍊,事主追趕匪徒時,看見匪徒持鑰匙進入位於Pacific Avenue 600號地段的平園,匪徒用刀威脅事主,又搶走他幾百元現金,案件已交由搶劫案調查組處理。

易文耀說,警方已掌握賊人的身份,並表示很快就會捉拿疑犯。

