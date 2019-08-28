舊金山華埠汽車爆竊案 賊人疑涉其他案件（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台早前報導，舊金山華埠光天化日下發生汽車爆竊案，附近商戶更拍攝到賊人犯案過程，警方週二表示，相信涉案賊人與市內另外一些汽車爆竊案有關。

警方表示，週一下午將近3點收到汽車爆竊案報告，現場位於Stockton街夾Sacramento街。

警方指出，有目擊者看到兩個男人從一輛SUV走出來，向另一輛停泊在路旁的SUV下手，打爛車窗，偷取裡面的財物，目擊者看見匪徒返回他們乘坐的SUV逃離現場。

市民提供的錄影片段顯示，匪徒爆竊汽車時，他們乘坐的黑色SUV一直並排泊在事主汽車的旁邊。

負責華埠治安的中央警局局長易文耀週二對本台表示，步行巡邏華埠的警員，接報後8分鐘抵達現場，警方表示仍然在逃的賊人，與市內另外一些汽車爆竊案有關。

週一這宗爆竊案，幾名事主都是遊客。

另外，華埠上星期四早上發生搶劫案，65歲華裔長者在街上被匪徒搶走金項鍊，事主追趕匪徒時，看見匪徒持鑰匙進入位於Pacific Avenue 600號地段的平園，匪徒用刀威脅事主，又搶走他幾百元現金，案件已交由搶劫案調查組處理。

易文耀說，警方已掌握賊人的身份，並表示很快就會捉拿疑犯。

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