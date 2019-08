加州校區或讓家長帶藥用大麻到校為子女醫病（視頻）

【KTFS 梁秋玉報導】

加州推行K12教育的學校,未來可能允許家長在校園內,為癲癇發作的子女使用藥用大麻,有關法案已於週一在州眾議院過關。

這項SB 223法案由州參議員、來自San Mateo縣的Jerry Hill提出,讓州內K12教育的學區自行決定,是否允許學生家長在校園內使用藥用大麻,為子女治療癲癇病,但規定不能用吸食方式。

而現行法律目前不允許校園內有任何大麻,學生只能在校外使用藥用大麻。

Hill之所以提出新法律,是源於南舊金山一名高中男生的病情,該名男生從3歲起就經常癲癇發作,嚴重時無法去學校,只能躺在床上,他的母親為他試過傳統的西醫療法,但都無濟於事。

後來男孩的母親發現一種含有大麻成分的極樂油,可以有效治療兒子的癲癇病,雖然她制定了一套複雜的在校護理計劃為兒子治療,但學校仍不允許她帶極樂油到距離學校1,000呎以內的地方。

支持新法案的人認為,舊法律太危險,而且要求過於複雜。

但反對者則擔心,如果校園內允許藥用大麻,州府是否能有足夠嚴格的法例規管學生。

新法律還須獲州參議院通過,再送交州長紐森簽署生效,而前州長布朗則在去年否決了一項類似提案。

