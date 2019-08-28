加州校區或讓家長帶藥用大麻到校為子女醫病（視頻）

【KTFS 梁秋玉報導】

加州推行K12教育的學校，未來可能允許家長在校園內，為癲癇發作的子女使用藥用大麻，有關法案已於週一在州眾議院過關。

這項SB 223法案由州參議員、來自San Mateo縣的Jerry Hill提出，讓州內K12教育的學區自行決定，是否允許學生家長在校園內使用藥用大麻，為子女治療癲癇病，但規定不能用吸食方式。

而現行法律目前不允許校園內有任何大麻，學生只能在校外使用藥用大麻。

Hill之所以提出新法律，是源於南舊金山一名高中男生的病情，該名男生從3歲起就經常癲癇發作，嚴重時無法去學校，只能躺在床上，他的母親為他試過傳統的西醫療法，但都無濟於事。

後來男孩的母親發現一種含有大麻成分的極樂油，可以有效治療兒子的癲癇病，雖然她制定了一套複雜的在校護理計劃為兒子治療，但學校仍不允許她帶極樂油到距離學校1,000呎以內的地方。

支持新法案的人認為，舊法律太危險，而且要求過於複雜。

但反對者則擔心，如果校園內允許藥用大麻，州府是否能有足夠嚴格的法例規管學生。

新法律還須獲州參議院通過，再送交州長紐森簽署生效，而前州長布朗則在去年否決了一項類似提案。

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