啟動自動輔助駕駛功能 Tesla司機公路上邊睡邊飚車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南加州一對夫婦用手機拍到5號公路上一個司機，在一輛啟動了自動輔助駕駛功能的Tesla汽車裡睡著了，估計當時汽車的車速有70多英里。

Clint Olivier在Twitter上載這段片段，一個多星期前，當時Olivier夫婦正在5號公路靠近Magic Mountain Parkway出口，Clint在開車，他的妻子Alisha用手機拍攝到有人在方向盤後面睡覺，汽車以75英里時速在5號公路上行走。

片段顯示Tesla司機後來突然醒來，然後用手控制方向盤。

Olivier說：”我沒查看車管局的守則，但我猜開車時睡覺是違法的，我也認為Tesla不會建議大家開車時睡覺。”

Tesla在網上發表聲明指出，”自動輔助駕駛系統autopilot，是為完全專注駕駛的司機而設，司機雙手應該全時間在方向盤上，而且隨時準備好自行駕駛”。

拍攝到這段片的夫婦表示，從未想過會看到這類事情，其實今年3月，也有人在南加州繁忙的公路上，拍攝到有司機在啟動了自動輔助駕駛功能的Tesla汽車裡面睡著，今次事件，目擊者說，這輛Tesla完全沒有偏離公路，一直沿著公路行走。

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