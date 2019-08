啟動自動輔助駕駛功能 Tesla司機公路上邊睡邊飚車（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

南加州一對夫婦用手機拍到5號公路上一個司機,在一輛啟動了自動輔助駕駛功能的Tesla汽車裡睡著了,估計當時汽車的車速有70多英里。

Clint Olivier在Twitter上載這段片段,一個多星期前,當時Olivier夫婦正在5號公路靠近Magic Mountain Parkway出口,Clint在開車,他的妻子Alisha用手機拍攝到有人在方向盤後面睡覺,汽車以75英里時速在5號公路上行走。

片段顯示Tesla司機後來突然醒來,然後用手控制方向盤。

Olivier說:”我沒查看車管局的守則,但我猜開車時睡覺是違法的,我也認為Tesla不會建議大家開車時睡覺。”

Tesla在網上發表聲明指出,”自動輔助駕駛系統autopilot,是為完全專注駕駛的司機而設,司機雙手應該全時間在方向盤上,而且隨時準備好自行駕駛”。

拍攝到這段片的夫婦表示,從未想過會看到這類事情,其實今年3月,也有人在南加州繁忙的公路上,拍攝到有司機在啟動了自動輔助駕駛功能的Tesla汽車裡面睡著,今次事件,目擊者說,這輛Tesla完全沒有偏離公路,一直沿著公路行走。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。