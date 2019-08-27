搵屋住：舊金山新長者公寓接受申請（視頻）

【KTSF 劉瑩報導】

舊金山Mission區有新落成的長者公寓，提供71個可負擔租賃單位及輪候名單，接受民眾申請。

公寓位於Shotwell街1296號，接近Cesar Chavez街，有17個開放式公寓單位，及54個一房單位開放申請，面積從302平方尺至587平方尺不等，公寓沒有附帶停車位。

申請家庭的一家之主年齡要在62歲或以上，租金將根據申請人家庭收入有所不同，開放式公寓租金最低266元，最高1,021元，一房單位租金最低300元，最高1,162元。

申請人年收入方面，1人家庭不得超過43,100元，2人家庭不得超過49,250元，3人家庭不得超過55,450元。

申請截止日期為9月11日下午5點，查詢詳情，請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HbqMoUAJ

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