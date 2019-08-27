Costco上海開張人潮洶湧 開業半天要暫停營業

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近期中國官方常指，經濟下行壓力大，但市民的消費力好像仍很龐大，美國平價超市Costco在上海開張，場面熱鬧得超市半日就要關門。

想搶便宜貨？就要學一下這些阿姨了，迫不到進去，都要伸手去搶。嫌搶貨不夠文明，可以提早一個半小時，來排隊買出爐燒雞。

這裡是美國品牌Costco在內地開的第一家超市，這日正式在上海開幕，早上8時半一開門，場內就迫滿人，排隊付款都要等一個小時，賣肉的貨架都要不停補給，而未能進場的就繼續在攝氏36度的高溫之下，在門口大排長龍。

附近的馬路堵滿車輛，有1,200個位的停車場，都要等3小時才可以進去。中午12時，超市更開始限制人流，警察要拉起封鎖線，但始終擋不住一群趕著買菜的阿姨，就這樣鑽了過去。

這間Costco面積接近1.4萬平方米，但下午1時多就已經因為太多人，宣布暫停營業。

吸引到這麼多人，全因為這裡和海外分店一樣，可以免費試食，又實行會員制，只要入會，電子商品在90日內可以退貨，即使食品開封後都有得退，而貨物亦比外面便宜，連在市場被炒到天價的飛天茅台，在裡都比官方零售價便宜一塊，盛惠1,498元（人民幣）。

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