Costco上海開張人潮洶湧 開業半天要暫停營業

近期中國官方常指,經濟下行壓力大,但市民的消費力好像仍很龐大,美國平價超市Costco在上海開張,場面熱鬧得超市半日就要關門。

想搶便宜貨?就要學一下這些阿姨了,迫不到進去,都要伸手去搶。嫌搶貨不夠文明,可以提早一個半小時,來排隊買出爐燒雞。

這裡是美國品牌Costco在內地開的第一家超市,這日正式在上海開幕,早上8時半一開門,場內就迫滿人,排隊付款都要等一個小時,賣肉的貨架都要不停補給,而未能進場的就繼續在攝氏36度的高溫之下,在門口大排長龍。

附近的馬路堵滿車輛,有1,200個位的停車場,都要等3小時才可以進去。中午12時,超市更開始限制人流,警察要拉起封鎖線,但始終擋不住一群趕著買菜的阿姨,就這樣鑽了過去。

這間Costco面積接近1.4萬平方米,但下午1時多就已經因為太多人,宣布暫停營業。

吸引到這麼多人,全因為這裡和海外分店一樣,可以免費試食,又實行會員制,只要入會,電子商品在90日內可以退貨,即使食品開封後都有得退,而貨物亦比外面便宜,連在市場被炒到天價的飛天茅台,在裡都比官方零售價便宜一塊,盛惠1,498元(人民幣)。

