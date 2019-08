南灣偷車疑犯闖紅燈撞Lyft汽車 女乘客喪命

【KTSF】

一名搭乘網的Lyft的女子,週日凌晨在南灣Santa Clara市的Lawrence Expressway被一輛闖紅燈的偷車嚴重撞擊導致死亡。

事故發生在週日凌晨,28歲在Apple工作的Santa Clara居民Carol Major,與另一名乘客共乘Lyft,隨後在Lawrence Expressway被一架闖紅燈的Honda Accord撞擊。

這架1996年Honda Accord是一輛偷車,Sunnyvale警方上週六晚上在Duane Avenue停車場發現這架偷車,為了逮捕嫌犯,警方特地在偷車輪胎上放上釘帶。

週日凌晨1點多,居住在San Jose的32歲嫌犯Claudio Perez進入該車,並高速行駛,釘帶沒有發揮作用,嫌犯在Lawrence和Poinciana路口闖紅燈,並撞上一架正在轉彎的Lyft共乘車的左側,Major送院搶救後不治,Lyft司機和另一名乘客也受傷。

Perez因涉嫌謀殺、在酒精或毒品影響下開車及偷車而被拘押。

