南灣偷車疑犯闖紅燈撞Lyft汽車 女乘客喪命

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一名搭乘網的Lyft的女子，週日凌晨在南灣Santa Clara市的Lawrence Expressway被一輛闖紅燈的偷車嚴重撞擊導致死亡。

事故發生在週日凌晨，28歲在Apple工作的Santa Clara居民Carol Major，與另一名乘客共乘Lyft，隨後在Lawrence Expressway被一架闖紅燈的Honda Accord撞擊。

這架1996年Honda Accord是一輛偷車，Sunnyvale警方上週六晚上在Duane Avenue停車場發現這架偷車，為了逮捕嫌犯，警方特地在偷車輪胎上放上釘帶。

週日凌晨1點多，居住在San Jose的32歲嫌犯Claudio Perez進入該車，並高速行駛，釘帶沒有發揮作用，嫌犯在Lawrence和Poinciana路口闖紅燈，並撞上一架正在轉彎的Lyft共乘車的左側，Major送院搶救後不治，Lyft司機和另一名乘客也受傷。

Perez因涉嫌謀殺、在酒精或毒品影響下開車及偷車而被拘押。

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