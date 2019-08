【KTSF】

中半島San Mateo縣警正在尋找一宗週日晚上發生的商業爆竊案嫌犯。

警方表示,被爆竊的Lazar Machining公司位於San Carlos市Old County路299號。

嫌犯週日晚上爆竊後,離開現場時遇上趕到現場的警員,雙方展開追逐,疑犯往101號公路南行方向駛去。

警方隨後在Redwood city找到車輛及20,500美元的被盜物品,但沒有發現嫌犯。

嫌犯開的車輛也是失車,該車今年8月22日在Burlingame被偷。

嫌犯是一名禿頭黑人,身高約6尺,體重約170磅,如有任何訊息,可提供給警方,電話:(800)547-2700。

