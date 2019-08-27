PG&E提多項加價方案 如通過用戶每月多付30元

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山紀事報報導指出，太平洋媒電公司（PG&E）服務的1,600萬用戶，雖然不需要因為該公司破產而多花錢，未來電費帳單還是會大幅增加，最高甚至每月可能多出30元，不過PG&E表示，無法證實這個數字。

舊金山紀事報報導指出，如果PG&E提出的多項加價提議全數獲得通過，用戶平均每月帳單將逐步多出30元，PG&E強調，這些錢不會用在山火訴訟的賠償方面，但連續的山火問題，公司計畫斥資來預防因為電線導致的山火。

這筆帳是怎麼算的？該報導指出，首先，PG&E在例行向加州公用事業委員會提出的3年費率方案中，希望將每月平均電費增加10.57元，第二年再增加4.70元，第三年又再增加5.04元，用於維持營運和維修。

其次，PG&E依規定分開提出另一項電費加價方案，用在天然氣運輸以及儲存設施，加州公用事業委員會最快將在9月12日投票，如果通過，用戶每月帳單平均將增加2.30元。

而PG&E位於San Luis Obispo縣的Diablo Canyon核電廠也計畫要關閉，這又會導致用戶未來6年，每月帳單增加1.98元。

PG&E本月向州議會提出，希望批准200億免稅的債務（tax-exampt debt）來幫助賠償山火受害人，以及破產的退場方案。

公司稱，將由股東而非納稅人來支付有關的公債。

但PG&E也希望加州規管部門能通過讓股東有更高的收益，以吸引更多投資人，這部分如果通過，會導致用戶每月多付4.12元。

此外，PG&E還向聯邦能源規管委員會提出關於電力運輸系統的加價提案，PG&E已經向用戶收取每月平均1.5元費用，如果委員會最終通過較低價的方案，公司將會向用戶退款。

目前，PG&E用戶平均每月帳單為173元，分析認為，加價影響不至於會高達每月30元，畢竟並非所有加價提案都能如PG&E所願通過。

對於紀事報的報導，PG&E週一表示，無法證實有關數據，不過可以確定的是，如果加價方案通過，使用地方政府清潔能源的用戶也會受影響，在2020至2022年3年期間，涉及PG&E傳輸設備方面的帳單會上漲7.5%。

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