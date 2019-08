PG&E提多項加價方案 如通過用戶每月多付30元

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山紀事報報導指出,太平洋媒電公司(PG&E)服務的1,600萬用戶,雖然不需要因為該公司破產而多花錢,未來電費帳單還是會大幅增加,最高甚至每月可能多出30元,不過PG&E表示,無法證實這個數字。

舊金山紀事報報導指出,如果PG&E提出的多項加價提議全數獲得通過,用戶平均每月帳單將逐步多出30元,PG&E強調,這些錢不會用在山火訴訟的賠償方面,但連續的山火問題,公司計畫斥資來預防因為電線導致的山火。

這筆帳是怎麼算的?該報導指出,首先,PG&E在例行向加州公用事業委員會提出的3年費率方案中,希望將每月平均電費增加10.57元,第二年再增加4.70元,第三年又再增加5.04元,用於維持營運和維修。

其次,PG&E依規定分開提出另一項電費加價方案,用在天然氣運輸以及儲存設施,加州公用事業委員會最快將在9月12日投票,如果通過,用戶每月帳單平均將增加2.30元。

而PG&E位於San Luis Obispo縣的Diablo Canyon核電廠也計畫要關閉,這又會導致用戶未來6年,每月帳單增加1.98元。

PG&E本月向州議會提出,希望批准200億免稅的債務(tax-exampt debt)來幫助賠償山火受害人,以及破產的退場方案。

公司稱,將由股東而非納稅人來支付有關的公債。

但PG&E也希望加州規管部門能通過讓股東有更高的收益,以吸引更多投資人,這部分如果通過,會導致用戶每月多付4.12元。

此外,PG&E還向聯邦能源規管委員會提出關於電力運輸系統的加價提案,PG&E已經向用戶收取每月平均1.5元費用,如果委員會最終通過較低價的方案,公司將會向用戶退款。

目前,PG&E用戶平均每月帳單為173元,分析認為,加價影響不至於會高達每月30元,畢竟並非所有加價提案都能如PG&E所願通過。

對於紀事報的報導,PG&E週一表示,無法證實有關數據,不過可以確定的是,如果加價方案通過,使用地方政府清潔能源的用戶也會受影響,在2020至2022年3年期間,涉及PG&E傳輸設備方面的帳單會上漲7.5%。

