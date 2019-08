研究指美國移植指標過嚴 致每年數千個捐贈腎臟被丟棄

【i-CABLE】

腎臟捐贈不足,是美國嚴重的公共衛生問題。但有研究發現,在供不應求下,美國每年有3,500多個捐贈出來的腎臟被丟棄。

腎衰竭是美國的十大殺手之一,全國有逾3,700萬慢性腎衰竭病人,當中93,000人正在等候合適的腎臟移植,但”好腎難求”,平均每年都有5,000人在輪候期間離世。

有研究翻查美國2004至2014年腎臟捐贈記錄,發現在這十年間,有約15萬具遺體捐出腎臟,但只有12萬多個腎最終移植到病人身上。換句話說,有近3萬個無用武之地。

而腎臟被丟棄情況愈來愈嚴重,2016年就有3,600多個腎被棄掉,由研究期間的一成七升至近兩成,部份地區丟棄率更超過三成。

腎臟並非在最佳狀態、活體組織切片檢查異常、捐贈者有其他慢性疾病或年紀較大等,都是腎臟”用不著”的原因。

不過研究發現,這些因為採用標準過嚴而被丟棄的腎臟,在法國醫療制度下,逾六成可以用來移植,因為在法國,即使捐贈者年紀較大,或者有糖尿病、高血壓等,他們捐贈的腎臟都會被採用。

研究解釋,醫學界其實無劃一標準判斷器官合適移植狀態,而歐洲的準則較美國寬鬆。

今次研究由法國醫療組織負責,比較美國和法國兩地器官移植制度,在《美國醫學會雜誌》刊登,學者建議美國政府檢討相關規管,不要白白浪費有用的器官。

