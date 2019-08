法官裁定Johnson & Johnson藥廠要為類鴉片危機負責

【KTSF 江良慧報導】

奧克拉荷馬州一個法官週一裁定,Johnson & Johnson要為奧克拉荷馬州的類鴉片危機負責,下令Johnson & Johnson要為這疫情對州政府和居民造成的破壞,賠償5.72億元。

克里夫蘭縣地方法院法官週一的標誌性裁決,是自從90年代末期類鴉片藥物氾濫,導致服用過量藥物死亡和服藥成癮等疫情在全國各地出現以來,首次有製藥公司被問責。

自從1999年以來,美國有超過40萬人因為止痛藥、海洛英和非法芬太尼服用過量死亡,現時全國有超過40個州都有對製藥行業提出類似訴訟,正等候排期審訊。

Johnson & Johnson否認有任何做錯,已經表明會提出上訴。

奧克拉荷馬州司法部長在2017年向3間主要製藥公司提出訴訟,指責他們廣泛銷售類鴉片藥物,說服醫生用來治療較輕微的痛楚,同時卻淡化藥物成癮的危險。

在此之前,醫生只會向癌症病人和手術後要止痛,或者臨終病人處方類鴉片。

奧克拉荷馬州政府指,自從2000年至今,該州有超過6,000人死於止痛藥服用過量,法庭文件指,在2017年,奧克拉荷馬州的藥房每小時有多達479項類鴉片藥物處方。

版權所有,不得轉載。