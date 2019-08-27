華裔職籃球星林書豪揮別NBA 加盟北京首鋼

【KTSF 江良慧報導】

在灣區土生土長的華裔NBA球星林書豪，正式宣布加盟北京首鋼男籃，將離開美國職籃NBA到中國發展。

中國男籃北京首鋼（Beijing Ducks）和林書豪週二同時宣布，林書豪將揮別NBA，加盟首鋼到中國CBA發展。

Thanks to the NBA and everyone who's supported me the last 9 years! Will always cherish being able to rep Asians at the NBA level. Excited for the next step with the Beijing Ducks. Excited to make more history. Congrats lil bro on signing your contract extension on the same day! pic.twitter.com/gRoalAaoal — Jeremy Lin (@JLin7) August 27, 2019

林書豪在他的推特上發布了他穿著北京首鋼7號球衣的照片，表示感謝NBA和每一位支持他的人，陪他走過9個年頭，他永遠會珍惜在NBA層級能夠代表亞裔，也非常興奮加入首鋼後的下一步，還會繼續創造歷史。

頂著哈佛高學歷的林書豪，2010年被金州勇士隊選中，正式加入NBA，成為NBA史上首位華裔球員。

2012年效力紐約尼克斯時，創造了一個半月的”林來瘋Linsanity”，之後經歷多個球隊起起伏伏，最終今年6月作為多倫多速龍的一員，捧得NBA總冠軍獎盃，成為首位亞裔NBA冠軍球員。

不過球季結束後，林書豪遲遲找不到新東家，上個月到台灣出席佈道會時，曾一度落淚感嘆”NBA放棄我了”。

如今他選擇中國CBA重新出發，北京首鋼籃球俱樂部表示，真誠歡迎林書豪，並稱許林書豪是華裔運動員在NBA的楷模，認為林書豪選擇首鋼，是出於對球隊的信任。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。