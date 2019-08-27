華裔職籃球星林書豪揮別NBA 加盟北京首鋼

August 27, 2019 全國消息, 新聞, 熱點關注, 華人社區
(Jeremy Lin's Twitter)

【KTSF 江良慧報導】

在灣區土生土長的華裔NBA球星林書豪，正式宣布加盟北京首鋼男籃，將離開美國職籃NBA到中國發展。

中國男籃北京首鋼（Beijing Ducks）和林書豪週二同時宣布，林書豪將揮別NBA，加盟首鋼到中國CBA發展。

林書豪在他的推特上發布了他穿著北京首鋼7號球衣的照片，表示感謝NBA和每一位支持他的人，陪他走過9個年頭，他永遠會珍惜在NBA層級能夠代表亞裔，也非常興奮加入首鋼後的下一步，還會繼續創造歷史。

頂著哈佛高學歷的林書豪，2010年被金州勇士隊選中，正式加入NBA，成為NBA史上首位華裔球員。

2012年效力紐約尼克斯時，創造了一個半月的”林來瘋Linsanity”，之後經歷多個球隊起起伏伏，最終今年6月作為多倫多速龍的一員，捧得NBA總冠軍獎盃，成為首位亞裔NBA冠軍球員。

不過球季結束後，林書豪遲遲找不到新東家，上個月到台灣出席佈道會時，曾一度落淚感嘆”NBA放棄我了”。

如今他選擇中國CBA重新出發，北京首鋼籃球俱樂部表示，真誠歡迎林書豪，並稱許林書豪是華裔運動員在NBA的楷模，認為林書豪選擇首鋼，是出於對球隊的信任。

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