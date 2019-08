香港警方指翻查紀錄後發現女示威者無被赤裸搜身（視頻）

【i-CABLE】

香港一名女子在反修例示威被捕後,指警方要求脫下所有衣服赤裸搜身,用筆打她大腿內側,警方翻查警務人員的記事冊,否認指控,又指投訴警察課未收到女事主投訴。

有女示威者上星期在記者會表示,在反修例示威期間被捕,上庭前被帶到警署,被兩名女警赤裸搜身,警方表示翻查相關警察的記事冊,羈留搜查表格,否認相關指控。

她表示,羈留搜查有三個級別,脫去內衣屬於最高搜查級別,並再細分為揭開內衣、脫去部分內衣和脫去全部內衣,但不肯透露女事主的搜查級別,只是指不是脫去全部內衣,指事主可以向投訴警察課投訴。

協助女事主的立法會議員陳淑莊表示,到現在都相信她的說法。她又擔心警方公開質疑事主說法,會令其他被捕人事不敢投訴。

警方又指8月11日有54人被捕後送往新屋嶺拘留所,當時有一名被捕人士骨折,已經即時送院,亦有5名人士骨折,在送到拘留所後再送院,否認有延誤送院,所有傷勢都是在送往拘留所前出現,相信是在拘捕過程中掙扎或激烈拒捕造成。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。