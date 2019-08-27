香港警方指翻查紀錄後發現女示威者無被赤裸搜身（視頻）

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香港一名女子在反修例示威被捕後，指警方要求脫下所有衣服赤裸搜身，用筆打她大腿內側，警方翻查警務人員的記事冊，否認指控，又指投訴警察課未收到女事主投訴。

有女示威者上星期在記者會表示，在反修例示威期間被捕，上庭前被帶到警署，被兩名女警赤裸搜身，警方表示翻查相關警察的記事冊，羈留搜查表格，否認相關指控。

她表示，羈留搜查有三個級別，脫去內衣屬於最高搜查級別，並再細分為揭開內衣、脫去部分內衣和脫去全部內衣，但不肯透露女事主的搜查級別，只是指不是脫去全部內衣，指事主可以向投訴警察課投訴。

協助女事主的立法會議員陳淑莊表示，到現在都相信她的說法。她又擔心警方公開質疑事主說法，會令其他被捕人事不敢投訴。

警方又指8月11日有54人被捕後送往新屋嶺拘留所，當時有一名被捕人士骨折，已經即時送院，亦有5名人士骨折，在送到拘留所後再送院，否認有延誤送院，所有傷勢都是在送往拘留所前出現，相信是在拘捕過程中掙扎或激烈拒捕造成。

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