Google前工程師被控盜取商業機密轉售給Uber

【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部週二宣布,南灣聖荷西一個聯邦大陪審團,正式起訴Google一名前工程師盜竊商業機密,並出售給網的公司Uber。

事件源自一宗2017年的官司,Google分拆的公司Waymo是原告,Uber後來承諾支付2.45億元庭外和解案件,並承諾不會使用Waymo的機密資料。

但主審的聯邦法官罕有提出建議,展開刑事調查,控方指控Anthony Levandowski在2015年離開Google之前,從Google下載了超過14,000個檔案,這些檔案包括Google的無人駕駛計劃。

項目主管John Bennett說:”那是公司最有價值的資料,受嚴密保護的絕密資料,只有必要的人才可存取。”

離開Google後,Levandowski成立自己的公司Otto,之後被Uber收購,Levandowski的律師發表聲明,說他沒有盜竊。

Levandowski被起訴33項控罪,若被定罪,最高刑罰是入獄10年。

