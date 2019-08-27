Google前工程師被控盜取商業機密轉售給Uber

【KTSF 江良慧報導】

聯邦司法部週二宣布，南灣聖荷西一個聯邦大陪審團，正式起訴Google一名前工程師盜竊商業機密，並出售給網的公司Uber。

事件源自一宗2017年的官司，Google分拆的公司Waymo是原告，Uber後來承諾支付2.45億元庭外和解案件，並承諾不會使用Waymo的機密資料。

但主審的聯邦法官罕有提出建議，展開刑事調查，控方指控Anthony Levandowski在2015年離開Google之前，從Google下載了超過14,000個檔案，這些檔案包括Google的無人駕駛計劃。

項目主管John Bennett說：”那是公司最有價值的資料，受嚴密保護的絕密資料，只有必要的人才可存取。”

離開Google後，Levandowski成立自己的公司Otto，之後被Uber收購，Levandowski的律師發表聲明，說他沒有盜竊。

Levandowski被起訴33項控罪，若被定罪，最高刑罰是入獄10年。

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