七國集團峰會閉幕 肯定中英聯合聲明對香港重要性

七國集團峰會閉幕,各國也有討論美中貿易戰和香港,共同聲明重申,中英聯合聲明對香港很重要。

美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本七國的領袖討論了廣泛議題,包括貿易、香港、伊朗、俄羅斯和亞馬遜雨林大火等。

東道主法國總結峰會發表文件,刻意迴避亞馬遜和氣候變化,改為專注貿易、伊朗、烏克蘭和利比亞等問題。

在貿易問題上,七國認同全球貿易要開放和公平,以及保持全球貿易穩定,因此七國希望深層改革世貿組織WTO,以便更有效保障知識產權,更快解決貿易紛爭,以及消滅不公平商業手段。

對於美中貿易戰,特朗普總統就表示,中國提出要求重開貿易談判桌。

峰會也有討論香港問題,七國重申,1984年簽署的中英聯合聲明對香港很重要,並且呼籲各方避免衝突發生。

英國新任首相約翰遜和歐盟總裁會面時也透露,雙方曾經討論過香港問題。

約翰遜說:”我們還談論甚麼議題?許多事情,香港問題,顯示英國與歐洲盟友的親密,就算10月31日(脫歐後),不論發生何事都將維持下去。”

在伊朗問題上,七國認為,必須確保伊朗不能取得核武,法國邀請了伊朗外長到場,與各國領導人會談,希望能為伊朗危機尋求突破。

特朗普雖然未有與伊朗外長會談,但在法國總統的斡旋下,不排除可能在未來幾個星期見面。

另外,七國集團領袖同意撥款2,000萬歐元,協救撲救亞馬遜雨林大火,東道主法國總統馬克龍說,亞馬遜災場面積,等於是法國面積的兩倍,目前野火正在破壞地球上最重要的心臟,法國也將會派軍到當地幫忙。

