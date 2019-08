Fremont市議會9月將決定無家可歸者支援中心選址

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Fremont市政府週一晚召開第三場、也是最後一場針對無家可歸者支援中心的社區外展會議,聽取居民的意見,而上週六也有一場更大型的社區外展會議,有不少華裔居民出席,希望市府重視他們的意見,市議會將在9月投票做出決定。

Fremont市無家可歸者支援中心的兩個選址,引發各方不同的意見,為了聽取民意,市府共舉行3場社區外展會議,繼14號和24號兩場會議之後,最後一場於週一傍晚5點在Fremont青年中心舉行。

Fremont市議會上月將市內首個無家可歸者支援中心選址範圍縮窄至兩個,一個位於市中心市府大樓後面的停車場,另一個選址就位於Decoto Road一間園藝店隔壁的空地。

上週六8月24日在Harbor Light教堂的第二場社區外展會議,就吸引約400人出席,包括不少華裔居民。

會中市府官員先介紹了兩個選址的詳情,接著回答民眾書面的提問,最後才是公眾發言。

包括支持及反對在Decoto選址興建、反對在市中心選址興建,以及完全反對興建支援中心四方人士都有出席表態。

出席會議的華裔義工張先生表示,多數民眾認為,市府解決無家可歸者問題方向是正確的,但由於這是該市首個無家可歸者支援中心,市府應該充分接納民眾的意見。

Decoto區居民也組成數百名義工的團體,反對在當地興建支援中心,認為Decoto Road的選址靠近居民區,附近有多間學校,又缺乏醫療機構、大眾運輸以及超市等,不適合做為支援中心。

不過也有其他意見認為,設在市府旁邊的停車場,可能會影響市中心的整體發展。

在社區外展會議結束之後,市府將彙整居民的報告給Fremont市議會,預計在9月份的例行會議交由市議員投票決定,不過具體日期尚未決定。

