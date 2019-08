舊金山華埠有賊人眾目睽睽下打爛車輛盜竊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠週一下午眾目睽睽下發生汽車爆竊案,兩名賊人打爛一輛遊客的租車,偷走裡面的財物。

華埠商戶邵旗謙(Ed Siu)說:”我喝他,有一個望下我,我就幫他拍張沙龍,一二三看看我,然後繼續偷東西,他們已經知道,我們個個望著他,他就開始不是很快手,立即收拾東西,盡量偷東西上車,不然偷得更多。”

在Stockton街夾Sacramento街經營旅行社的邵旗謙對本台表示,下午3點半左右,聽到舖頭外面有打爛玻璃的聲音,他出外查看時,看到兩個非洲裔男人打爛停在他舖頭外面的一輛汽車,並涉嫌偷走裡面的財物。

又有途人拍到賊人駕駛的黑色車停在被盜汽車旁邊,邵旗謙表示,他曾斥喝賊人,嘗試制止他們,可是賊人不理。

邵旗謙和其他商戶報警,警方半小時內抵達現場,而這時候,4名事主也返回現場,協助警方調查。

邵旗謙表示,4名事主是馬來西亞華僑,來舊金山旅遊,原定週一晚離境,被偷走的財物之中,包括兩本護照、現金和信用卡,賊人仍然在逃,本台曾致電警方查詢這宗汽車爆竊案的資料,暫時沒有回應。

