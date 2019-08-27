舊金山華埠有賊人眾目睽睽下打爛車輛盜竊（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山華埠週一下午眾目睽睽下發生汽車爆竊案，兩名賊人打爛一輛遊客的租車，偷走裡面的財物。

華埠商戶邵旗謙（Ed Siu）說：”我喝他，有一個望下我，我就幫他拍張沙龍，一二三看看我，然後繼續偷東西，他們已經知道，我們個個望著他，他就開始不是很快手，立即收拾東西，盡量偷東西上車，不然偷得更多。”

在Stockton街夾Sacramento街經營旅行社的邵旗謙對本台表示，下午3點半左右，聽到舖頭外面有打爛玻璃的聲音，他出外查看時，看到兩個非洲裔男人打爛停在他舖頭外面的一輛汽車，並涉嫌偷走裡面的財物。

又有途人拍到賊人駕駛的黑色車停在被盜汽車旁邊，邵旗謙表示，他曾斥喝賊人，嘗試制止他們，可是賊人不理。

邵旗謙和其他商戶報警，警方半小時內抵達現場，而這時候，4名事主也返回現場，協助警方調查。

邵旗謙表示，4名事主是馬來西亞華僑，來舊金山旅遊，原定週一晚離境，被偷走的財物之中，包括兩本護照、現金和信用卡，賊人仍然在逃，本台曾致電警方查詢這宗汽車爆竊案的資料，暫時沒有回應。

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