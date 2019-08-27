中國外交部指未聞中方經貿團隊致電美方

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特朗普總統早前指，中國兩度聯絡美方經貿官員表示想重新談判，中國外交部回應指沒有聽過，《彭博》引述知情人士指，中美貿易談判近期停滯不前。

特朗普指中國周日兩度聯絡美方貿易談判代表，表示想重新談判。在北京，外交部回應指，沒有聽過這個情況，重申雙方工作團隊一直保持聯繫，應該透過對話協商解決經貿分歧，提高關稅的做法絲毫不具建設性。

中國內地《環球時報》總編輯胡錫進表示，據他了解中美首席談判代表近日未曾通電話，只在技術層面保持接觸，通電話並非如特朗普所指那麼重要，強調中方未曾改變立場，亦不會屈服於美國壓力。

《彭博》引述知情人士指，近數星期貿易談判進展不大，白宮似乎沒有明確計劃下一步，若特朗普認為有進展，可能是他感覺良好多於實際如此。

特朗普在貿易談判中的不同表態，多番引發國際金融市場波動。在剛過去的七國集團峰會，他被問到時而稱呼國家主席習近平為”敵人”，時而又稱兩人關係良好，特朗普指這是他作為商人多年的談判方式。

特朗普形容，中國近月在貿易戰受到重大打擊，流失職位，供應鏈亦正在瓦解，情況前所未見。

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