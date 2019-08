中國外交部指未聞中方經貿團隊致電美方

【i-CABLE】

特朗普總統早前指,中國兩度聯絡美方經貿官員表示想重新談判,中國外交部回應指沒有聽過,《彭博》引述知情人士指,中美貿易談判近期停滯不前。

特朗普指中國周日兩度聯絡美方貿易談判代表,表示想重新談判。在北京,外交部回應指,沒有聽過這個情況,重申雙方工作團隊一直保持聯繫,應該透過對話協商解決經貿分歧,提高關稅的做法絲毫不具建設性。

中國內地《環球時報》總編輯胡錫進表示,據他了解中美首席談判代表近日未曾通電話,只在技術層面保持接觸,通電話並非如特朗普所指那麼重要,強調中方未曾改變立場,亦不會屈服於美國壓力。

《彭博》引述知情人士指,近數星期貿易談判進展不大,白宮似乎沒有明確計劃下一步,若特朗普認為有進展,可能是他感覺良好多於實際如此。

特朗普在貿易談判中的不同表態,多番引發國際金融市場波動。在剛過去的七國集團峰會,他被問到時而稱呼國家主席習近平為”敵人”,時而又稱兩人關係良好,特朗普指這是他作為商人多年的談判方式。

特朗普形容,中國近月在貿易戰受到重大打擊,流失職位,供應鏈亦正在瓦解,情況前所未見。

