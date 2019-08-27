金州勇士新場館下週啟用 帶大家先睹為快（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

NBA職籃金州勇士位於舊金山的新場館Chase Center，下星期即將啟用，場館的工程進度如何？當中又有什麼特別之處呢？帶大家先睹為快。

Chase Center位於Mission Bay社區，在2017年1月動工，下星期會正式啟用，整項工程當中，超過九成已經完工，包括這個有18,000個座位的場館，既是勇士隊的主場，每年亦會舉辦超過兩百場音樂會及其他活動。

場館最搶眼的莫過於正中央這個近萬平方英呎的巨大屏幕，論大小是全國所有職籃場館之冠。

下星期五Chase Center的揭幕活動，將會是樂隊Metallica與舊金山交響樂團合作的音樂會。

金州勇士主席Rick Welts說：”這是一趟奇妙的旅程，過程中並不是一帆風順，亦沒有事是容易的，在舊金山興建場館，用艱鉅來形容已經是低估了難處，現在我們即將要剪綵開幕了。”

Chase Center裡面的格局，其實與舊的Oracle Arena大同小異，但環境、服務及食物質素當然大大提升，食物方面，比起舊場館只有一間廚房，新場館一共有8間廚房，以及36間來自灣區的特色餐廳。

而場館裡有136間不同的套房，每間的設計豪華，服務坐在不同樓層的球迷。

勇士隊職員說：”不論你坐在場邊，或者場館的最後一行，我們都希望確保大家有很好的經驗。”

勇士隊表示，雖然球隊由東灣奧克蘭（屋崙）搬來舊金山，但七成的季度門票持有人都願意跟隨，繼續支持球隊，雖然勇士今年重組，但他們的叫座力依然驚人，有超過4萬人在季度門票的輪候名單上。

Chase Center的落成，亦伴隨著場館外一個名叫”Thrive City”3.2英畝的公共空間，包括20多間商店，以及兩座辦公室大樓等，網的Uber已經決定進駐其中一座樓宇。

此外，場館地下只是有一個950個車位的停車場，勇士隊表示，雖然附近社區亦有泊車位，但強烈建議市民乘搭公共交通工具前往場館。

Welts說：”場館所在的一大好處是，外面就有一個公車站，與場館同一條街。”

Chase Center開幕後，將會舉行多場大型的音樂會，至於何時才到金州勇士比賽，就要等到10月5日，他們會在一場季前熱身賽，主場對洛杉磯湖人。

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