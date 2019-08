金州勇士新場館下週啟用 帶大家先睹為快（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

NBA職籃金州勇士位於舊金山的新場館Chase Center,下星期即將啟用,場館的工程進度如何?當中又有什麼特別之處呢?帶大家先睹為快。

Chase Center位於Mission Bay社區,在2017年1月動工,下星期會正式啟用,整項工程當中,超過九成已經完工,包括這個有18,000個座位的場館,既是勇士隊的主場,每年亦會舉辦超過兩百場音樂會及其他活動。

場館最搶眼的莫過於正中央這個近萬平方英呎的巨大屏幕,論大小是全國所有職籃場館之冠。

下星期五Chase Center的揭幕活動,將會是樂隊Metallica與舊金山交響樂團合作的音樂會。

金州勇士主席Rick Welts說:”這是一趟奇妙的旅程,過程中並不是一帆風順,亦沒有事是容易的,在舊金山興建場館,用艱鉅來形容已經是低估了難處,現在我們即將要剪綵開幕了。”

Chase Center裡面的格局,其實與舊的Oracle Arena大同小異,但環境、服務及食物質素當然大大提升,食物方面,比起舊場館只有一間廚房,新場館一共有8間廚房,以及36間來自灣區的特色餐廳。

而場館裡有136間不同的套房,每間的設計豪華,服務坐在不同樓層的球迷。

勇士隊職員說:”不論你坐在場邊,或者場館的最後一行,我們都希望確保大家有很好的經驗。”

勇士隊表示,雖然球隊由東灣奧克蘭(屋崙)搬來舊金山,但七成的季度門票持有人都願意跟隨,繼續支持球隊,雖然勇士今年重組,但他們的叫座力依然驚人,有超過4萬人在季度門票的輪候名單上。

Chase Center的落成,亦伴隨著場館外一個名叫”Thrive City”3.2英畝的公共空間,包括20多間商店,以及兩座辦公室大樓等,網的Uber已經決定進駐其中一座樓宇。

此外,場館地下只是有一個950個車位的停車場,勇士隊表示,雖然附近社區亦有泊車位,但強烈建議市民乘搭公共交通工具前往場館。

Welts說:”場館所在的一大好處是,外面就有一個公車站,與場館同一條街。”

Chase Center開幕後,將會舉行多場大型的音樂會,至於何時才到金州勇士比賽,就要等到10月5日,他們會在一場季前熱身賽,主場對洛杉磯湖人。

