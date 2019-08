林鄭指已多次回應五大訴求 重申不宜成立獨立委員會

【i-CABLE】

香港反修例示威衝突持續兩個多月愈見激烈,香港行政長官林鄭月娥表示,政府會靠法治手段解決。被問到會否引用《緊急情況條例》,她表示會考慮所有有助止暴制亂的法律,她表明若因暴力示威而答應訴求是極不恰當。

剛過去的周末,再出現激烈衝突,行政長官林鄭月娥指,暴力升級、目無法紀,去到用致命武器襲擊警方。

法律手段包括甚麼?香港法例第241章《緊急情況規例條例》,容許特首會同行政會議在緊急或危害公安的情況下,無須立法會通過,訂立任何她認為合乎公眾利益的規例。林鄭月娥被問到是否正考慮引用這條例。

法律以外有沒有政治手段解決困局?林鄭月娥指已多次回應五大訴求。她指最重要的訴求其實接受了,就是完全停止修例,但之後仍持續有暴力示威,如果政府容忍暴力、接受訴求,是極不恰當。

至於拒絕成立獨立調查委員會,林鄭月娥澄清不是因為警員抗拒,而是因為監警會已經審視中。

