巴西政府拒絕接受七國集團,撲救亞馬遜森林火災的援助。

巴西拒絕七國集團2,000萬美元救火援助,七國集團早前同意即時撥款2,000萬美元協助救火,但巴西政府表明不會接受,總統博爾索納羅質疑七國背後真正意圖,他之前已經批評法國像對待殖民地一樣對待巴西。

總統幕僚長洛倫佐尼亦指,這些資源更應該用於歐洲的樹林,反問法國總統馬克龍,連巴黎聖母院火災也預防不到,卻想教導巴西救火。

