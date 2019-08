【KTSF】

有報告顯示,海灣大橋逃票過橋的情況下降了七成五。

海灣大橋逃票過橋情況在過去十年一直嚴重,令大橋管理當局每月損失近100萬元,而情況在今年得到改善,損失在今年5月下跌75%,只錄得25萬元。

有數據顯示,今年1月,臨時紙質車牌過橋數量只有8,667次,5月穩步上升至30,449次,這都要歸功於全州範圍內新銷售車輛必須使用有號碼紙質車牌取代,經銷商臨時廣告車牌的措施。

而加州公路巡警的頻繁執法,也都令很多長期違規使用經銷商廣告車牌的車主更換成正式車牌。

不過仍有人擔心,新的紙車牌由於無需回收,有機會流入黑市交易中。

過去10年大橋管理當局,因告車牌導致的損失增加了470%,至每年1,100萬元。

