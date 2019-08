【KTSF 萬若全報導】

美國公民移民服務局(USCIS)連同其他19個聯邦機構,9月4日星期三將舉辦招聘會。

除了公民移民服務局外,還有社會安全局、勞工部、郵局等19個聯邦機構都在徵人,招聘會時間是9月4日星期三上午9點到2點,地點是在舊金山聯邦大樓。

有意參加者必須在9月1日前上網登記,網址:https://www.eventbrite.com/e/career-and-resource-fair-registration-66492190933

