特朗普總統表示,準備在未來數週與伊朗總統魯哈尼會面。魯哈尼強調如果符合國家利益,他不會放過任何機會,與任何國家領導人會談。

美伊關係持續緊張,但特朗普見記者時,為兩國領袖會面”開綠燈”。

同場的法國總統馬克龍說,魯哈尼亦曾向他表明,已經準備與任何國家領導人會面,條件是要符合伊朗利益。他相信經過各方外交努力,已經為美伊領導人會面創造條件,雙方最終可以達成共識。

扎里夫這次”旋風式到訪”,引起各界關注,伊朗政府發言人形容會談有用,又稱伊朗已經準備與西方國家談判。

魯哈尼較早時發表演講,強調即使與西方國家的會談成功機會很低,但若然可以令國家繁榮,並解決民眾所面對的問題,當局也不會放過任何機會。

