特朗普指中方兩度致電要求重啟貿易談判

中美貿易戰或有轉機,中國副總理劉鶴指堅決反對升級,願意冷靜磋商。特朗普總統指,中方致電美方要求重新談判,並指談判形勢比過去更好。

中美貿易談判中方牽頭人、劉鶴週一早上出席在內地舉辦的智能產業博覽會時,表示中國歡迎各國,包括美國的企業在華投資,堅決反對技術封鎖和保護主義,努力保護產業鏈完整,亦堅決反對貿易戰升級,願意冷靜磋商。

正在法國出席七國集團峰會的美國總統特朗普透露,中國週日晚兩度來電,包括聯絡美方貿易談判代表,表示想重新談判,他不肯評論自己有否直接與中國國家主席習近平通電話,但雙方很快會重啟談判、達成協議。

特朗普又聲言,在他任內永不會讓中國經濟超越美國。中美領袖週一互相示好前,兩國已互徵更高關稅,特朗普更威脅美國企業撤資。

對於這些威脅,中國外交部表示,中美經濟脫鉤不能緩解經貿摩擦,更不能解決美國自身問題,希望美方聽取各界意見,算清利弊、三思而行,切勿意氣用事,但提醒美方中國不接受威脅恫嚇。

