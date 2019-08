【i-CABLE】

一名台灣大學生在美國失蹤一星期。

21歲電腦工程系學生賴致愷(Chih-Kai Lai),今年7月到阿拉巴馬州奧本大學當交流生,自上週一開學日後一直缺課,其他台灣同學到宿舍尋人,只是找到他的行李,通知校方和報警。

警方翻查附近閉路電視,發現他失蹤前一日到過一間餐館,之前亦曾經與台灣的家人聯絡。

