美國今年至今總共有1,200個麻疹病例,遍及30個州,是自1992年以來麻疹最多的一年,另外,一名感染了麻疹的新西蘭少女,早前曾到南加州迪士尼樂園遊玩,令當地人有可能受感染。

根據橙縣的公共衛生部門,該少女是在8月11至15日期間,到迪士尼樂園和加州冒險樂園,期間她入住在Desert Palms酒店,所以同一時期曾到過兩個樂園和有關酒店的人,有可能受到感染。

當局勸諭同期到過上述地方的人,留意自己會否在7至21天內出現發燒或者出疹,有的話就不要外出和盡快看醫生。

