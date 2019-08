舊金山警方日本埠追捕疑犯 便衣警車失控撞警員疑犯

【KTSF】

舊金山警方週六在日本埠附近追捕汽車爆竊案疑犯時,一輛到場增援的便衣警車突然失控撞向巴士站,同時撞傷一名追捕的警員及一名疑犯。

撞向巴士站的便衣警車,週六晚被拖離日本埠Geary大道夾Webster街的事故現場。

舊金山警方表示,週六下午5時20分,有警員當時正追捕兩名汽車爆竊案疑犯,並通報要求增援。

一輛沒有標記的便衣警車,趕到Geary大道夾Webster街時發生了車禍。

該輛便衣警車撞向巴士站,撞傷了一名警員和一名疑犯,兩人都被送院治理,被撞的疑犯情況危殆,而警員則沒有生命危險,而另一名疑犯已被警方拘捕。

有當地居民表示,該區的汽車爆竊案相當嚴重,有居民的汽車今年在Geary大道上已經被爆竊9次,週六早上又被爆竊,已經花了7,000元維修車窗很多次,拜託警方潛伏在Geary大道上抓賊。

亦有居民表示,這裏有很多外地遊客,亦有不少前往中領館辦事的民眾,他們往往將行李留在車裏。

他幾乎每天都會看到車窗被打破後,受害者無法置信的震驚表情。

警方仍在調查交通意外的成因。

