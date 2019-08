【i-CABLE】

香港示威衝突雙方的武力不斷升級,到底還能否開展對話呢?有參與籌備對話平台的”有心人”及學者都憂慮仇恨只會加深,呼籲政府要盡快提出實質方案,緩和當前局勢。

即使警方向天開槍,示威者不但無退縮,反而愈走愈前。在這個局面之下,一班與特首林鄭月娥籌備對話平台的”有心人”都認為,政府要盡快提出實質方案。

雖然兩人都指情況嚴峻,不過他們都指政府未定下一次會面日期,又指下次不一定是原班人馬,政府會再約見其他界別、政治背景人士。

