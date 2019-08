San Bruno非裔少年報稱受虐 案件疑涉種族歧視（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

中半島San Bruno發生一宗疑似涉及襲擊他人的仇恨罪案。

San Bruno警方透露,事發時,一名十多歲的未成年非洲裔男子,在他一個未成年女子朋友家中,這名女子的三個成年家人回到家中,受襲擊男子告訴警方,他被這三人用繩子綁住,被毆打數次,被強行扣押,三人並說出有種族歧視的字句。

受害人還說這三人甚至威脅要殺他,當他被放走後,立即通報San Bruno警方,並到醫院接受治療。

San Bruno警察部門警長Ryan Johansen說:”受害人表示,在被襲擊過程中,三人用帶種族歧視的字句辱駡他,受害人相信他的族裔是導致他被襲擊的因素。”

三名涉嫌襲擊受害者的人在事發住家被逮捕,他們是舊金山居民Luisando Suarez,還有其他兩位San Bruno居民,Haydee Arguello和Wilfredo Amaya,三人都是46歲,他們面對的控罪包括涉嫌使用可致命武器傷人、涉嫌恐嚇,還有仇恨罪。

警方也透露受害人其實也是未成年男子,因此也不能透露更多案發細節。

